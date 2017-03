Die am 01. März unter www.brokerwahl.de gestartete Wahl zum Broker des Jahres 2017 geht in die finale Phase. Noch bis zum 30. März 2017 können Trader ihren Lieblingsbroker wählen und wertvolle Preise gewinnen.

Es kann in den folgenden 6 Kategorien abgestimmt werden:

Online Broker

Daytrade Broker

CFD-Broker

Forex-Broker

Futures Broker

Fonds & Zertifikate Broker

Jeder, der ein Depot führt, kann bei der Brokerwahl teilnehmen und seinen persönlichen Lieblingsbroker wählen.

Und natürlich gibt es für die Teilnehmer auch wieder tolle Preise zu gewinnen!

1. Preis: Apple MacBook

2. Preis: Reise nach Budapest

3. Preis: Romantische Reise nach Paris

4. Preis: Reise nach Wien

5. – 10. Preis: Jahresabo Insider Alarm

11. – 100. Preis: Insider Alarm Abo

Zusätzlich verlosen wir dieses Jahr wieder einen ganz besonderen Bonuspreis:

Einen einwöchigen Urlaub für 2 Personen auf Mallorca in einem absolut fantastischen Hotel (schauen Sie sich die Fotos an!).

Die aktuellen Brokerwahl-Zwischenstände beweisen, daß es spannend bleibt: Zwar haben sich schon einige Broker an die Spitze in ihrer Kategorie gesetzt, aber fast täglich wechselnde Plätze zeigen, daß nur der gewinnt, der auch noch am 30. März vorne liegt! Die Zwischenstände werden mindestens einmal täglich aktualisiert.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Teilnahme!

Ihr Brokerwahl-Team