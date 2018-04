Brokerwahl 2018 – Das sind die Sieger

In der Hauptkategorie Online Broker des Jahres 2018 konnte sich die comdirect den Titel vom Vorjahressieger Consorsbank zurückholen, während Degiro den 3. Platz aus 2017 verteidigen konnte.

Zwar verlor die Consorsbank diesen wichtigen Titel, dafür konnte der Broker aus Nürnberg aber in zwei Kategorien, in denen man 2017 noch auf Platz 2 gelegen hatte, den Titel erringen: Daytrade Broker des Jahres 2018 und Futures Broker des Jahres 2018. Bei den Daytrade Brokern gingen die Plätze 2 und 3 an Degiro und ViTradeund bei den Futures Brokern an WH Selfinvest und Lynx.

In der Kategorie Forex Broker des Jahres konnte GKFX den Titel recht klar verteidigen (vor ActivTrades und JFD Brokers), während dies IG in der Kategorie CFD Broker des Jahres nur ganz knapp vor Admiral Markets und CMC Markets gelang.

Zum ersten Mal seit 2015 konnte die Onvista Bank wieder einen Sieg holen – so wurden die Kölner in der Kategorie Fonds & Zertifikate Broker des Jahres 2018 Erster vor flatex und S Broker.

Die vollständigen Siegerlisten der 6 Kategorien Online Broker, Daytrade Broker, Fonds & Zertifikate Broker, Futures Broker, CFD Broker und Forex Broker finden Sie hier:

Brokerwahl 2018 Ergebnisse