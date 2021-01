Broker-Test.de liegt vorne

Im Vergleich der Vergleichsportale (sic!) liegt Broker-Test.de klar vor anderen Broker-Vergleichsportalen.

Vor allem in den letzten 18 Monaten konnte Broker-Test.de Sichtbarkeit und Reichweite kontinuierlich ausbauen. Wobei die Sichtbarkeit ein relativer Wert ist und ein Zuwachs der Sichtbarkeit immer zu Lasten von Wettbewerbern geht.

So können Wettbewerber trotzdem bei sinkender Sichtbarkeit mehr Reichweite als im Vorjahr haben, wenn die Anzahl der Suchanfragen insgesamt steigt (wie z.B. in 2020 durch den Trading-Booom in Deutschland).

Hohe Sichtbarkeit

Im Vergleich zu anderen Broker-Vergleichsseiten konnte Broker-Test.de seine Google-Sichtbarkeit (bezogen auf organischen Traffic) weiter ausbauen und hat alleine mehr Sichtbarkeit als die nächsten 5 Verfolger zusammen.

Google Sichtbarkeit deutscher Broker-Vergleichsseiten laut Metrics.tools vom 25. Januar 2021:

Google Sichtbarkeit deutscher Broker-Seiten laut Metrics.tools vom 25. Januar 2021:

Wenn Sie mehr Informationen über Broker-Test.de oder andere Finanzportale und Finanznewsletter der Ernsting.com Publications GmbH benötigen, können Sie sich hier unsere Mediadaten anschauen und uns auch direkt im Media-Formular kontaktieren.