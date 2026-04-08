Auf den Finanzseiten der Ernsting.com Publications GmbH finden Anleger und Investoren aktuelle Trading News, unabhängige Vergleiche, Ordergebührenrechner, Trading Webinare, spannende Interviews sowie umfassendes Finanzwissen über alle Anlageklassen von Aktien über ETFs, Optionen bis hin zu Zertifikaten.
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Im April 2000 unter dem Namen Diskountbroker.de gelauncht und im Folgejahr unter Broker-Test.de relauncht ist das Finanzportal seit über 20 Jahren die führende deutsche Brokervergleichsseite. Mittlerweile stehen aber auch Themen wie ETFs, RoboAdvisor, Finanzwissen, Kapitalanlage, Gold, Bitcoin, Devisenhandel, Trading Webinare und Altersvorsorge immer stärker im Vordergrund.
Insider Alarm ist das führende deutschsprachige Finanzportal zum Thema Director Dealings und Insider Trading. Primär geht es um Aktien aus DAX, MDAX und weiteren Indizes der Dax-Familie. Tagesaktuell werden die neuesten Insider Käufe und Insider Verkäufe angezeigt.
Seit über 20 Jahren stimmen Trader über die Leistungen der Broker ab und küren alljährlich den Broker des Jahres in verschiedenen Kategorien. Die Hauptkategorie ist dabei die Wahl zum "Online Broker des Jahres". Die nächste Wahl zum Broker des Jahres 2021 beginnt am 01. März 2021 und endet am 30. März 2021.
Kapitalanlagen-Test.de ist die zentrale Anlaufstelle für aktuelle Marktanalysen, Investmentstrategien, Anlagemöglichkeiten und Portfoliooptimierungen mit täglichen Analysen zum Kapitalmarkt und spannenden Börsenthemen, Aktientipps und ausgewählten ETFs.
Eren Eraslan, Deutschlandchef IG Europe, über die Positionierung von IG im Brokerage-Markt, den Ausbau des Produktangebots sowie Weiterbildung für Trader.
Christian Weiß, Geschäftsführer Captrader, über das erfolgreiche Rebranding, die Anbindung an TradingView, Firmendepots bei Captrader und den US-Handel.
Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG, über die Entwicklung von flatex und die Zusammenarbeit mit Morgan Stanley bei Produkten unter der Marke "flatex select".
Rainer Hohenberger, Head of B2C bei der Consorsbank, über das neue Young Trader Zero Angebot und wachsendes Interesse jüngerer Menschen am Aktienhandel.
Lars Reiner, Geschäftsführer Ginmon, über Trend Investments, Anlagekonzepte und wie sich Value Aktien im Vergleich zu Growth Aktien schlagen.
Elena Christodoulou, Regional Manager DACH markets.com, über die hauseigene marketsx Handelsplattform sowie die Auswirkungen der Inflation auf die Märkte.
Malte Rubruck, CEO Finanzen.net Zero, über den Anspruch ein LeanBroker zu sein, die finanzen.net Übernahme und die Positionierung im deutschen Brokeragemarkt.
Alex Pusco, Gründer & CEO ActivTrades, über das rasante Wachstum des Brokers, die Leistungen als CFD & Forex Broker und den zukünftigen Zielen des Unternehmens.
Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital, über den Trading Boom, kostengünstigen Börsenhandel, ETFs und Sparpläne.
Oliver Thierolf, Leiter Privatkundengeschäft bei NIBC Direct, über den Launch der neuen Website, Vorteile von gebündeltem Banking & Brokerage und Aktionen.
Jens Chrzanowski, Director XTB Germany, über Aktienhandel ohne Ordergebühren, CFDs und die hauseigene Handelsplattform xStation.
Karl-Matthäus Schmidt, Gründer quirion, & Martin Daut, Vorstandsvorsitzender quirion, über Geldanlage und die Unterschiede zwischen Quirion und Quirin Privatbank.
Marcus Brinker, Mitglied des Vorstandes der S Broker AG & Co. KG, über die wichtigsten Meilensteine in 20 Jahren S Broker, den Brokerage-Markt und NeoBroker.
Michael Bußhaus, Geschäftsführer von justTRADE, über den Handel mit nativen Kryptowährungen und den weiteren Ausbau der Produktpalette.
Marc Kiewitz, Sales Marketing Deutschland bei WH SelfInvest, über neue Orderarten, Trading-Strategien und die NanoTrader Handelsplattform.
92 Prozent unserer Leser sind in finanziellen Fragen Alleinentscheider oder Hauptentscheider im Haushalt
86 Prozent unserer Leser sind männlich. Aber die Frauen holen auf (früher unter 10%) und sind bereits bei 14 Prozent
89 Prozent unserer Leser haben vor allem Interesse an Aktien; danach folgen ETFs, Fonds & Sparpläne
Am Besten funktionieren Marken in einem vertrauenswürdigen Umfeld mit anderen bekannten Marken. Sobald Ihre Marke in einem vertrauenswürdigen Finanzportal wie Broker-Test.de erscheint, nimmt die Aufmerksamkeit der Leser zu. Diese Aufmerksamkeit können Marken durch zielgruppenorientierte Inhalte steigern.
Über 3 Millionen Trader besuchen jährlich unsere Finanzseiten zu Themen wie Daytrading, Brokerage, Digitale Vermögensverwaltung, Altersvorsorge, Finanzwissen, ETFs, Zinsen, Kredite, Kapitalanlage, Insiderhandel, Steuern, Immobilien, Optionen und Futures.
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Bereits im 26. Jahr haben Trader, Anleger und Investoren auf www.brokerwahl.de für ihren Broker des Jahres abgestimmt. Vom 1. bis 31. März 2026 gaben über 52.000 Teilnehmer ihre Stimme ab – in fünf Kategorien, die den deutschen Brokeragemarkt in seiner ganzen Breite abbilden: Online Broker des Jahres Daytrade Broker des Jahres ETF & Fonds Broker […]
Die Brokerwahl 2026 ist eröffnet: Noch bis zum 31. März 2026 können Trader, Anleger und Investoren auf www.brokerwahl.de ihren Lieblingsbroker wählen und damit den „Broker des Jahres 2026″ küren. Es ist bereits die 26. Ausgabe der traditionsreichen Wahl, die der Finanzverlag Ernsting.com Publications GmbH seit dem Jahr 2001 jährlich durchführt – und die sich als […]
Erfolgreichen Berufstätigen fehlt es häufig an Zeit, Finanzwissen und einem langfristigem Plan, um ihre Ersparnisse gewinnbringend anzulegen. David Ernsting, Finanzexperte mit über 30 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten und Herausgeber von Broker-Test.de, hat mit „Der einfache Weg zur erfolgreichen Kapitalanlage: Wie Sie mit einer individuellen Investmentstrategie Ihre Rendite erhöhen, Kosten sparen und Vermögen aufbauen“ einen […]
Die Brokerwahl 2025 war ein besonderes Jubiläum: Zum 25. Mal seit 2001 konnten Trader, Anleger und Investoren über ihren Broker des Jahres abstimmen. Vom 1. bis 31. März 2025 gaben über 87.000 Teilnehmer auf www.brokerwahl.de ihre Stimme ab. In diesen sechs Kategorien standen zahlreiche etablierte Anbieter und aufstrebende Broker zur Wahl: Online Broker des Jahres […]
Die Brokerwahl 2025 ist offiziell gestartet! Bereits seit 25 Jahren gilt sie in der deutschen Brokeragebranche als die wichtigste und größte Online-Abstimmung über die Kundenzufriedenheit bei Brokern. Noch bis zum 31. März 2025 haben Trader, Anleger und Investoren die Möglichkeit, in diesen sechs Kategorien über die besten Broker des Jahres 2025 abzustimmen: 📌 Online Broker […]