Brokerwahl.de

Seit über 20 Jahren stimmen Trader über die Leistungen der Broker ab und küren alljährlich den Broker des Jahres in verschiedenen Kategorien. Die Hauptkategorie ist dabei die Wahl zum "Online Broker des Jahres". Die nächste Wahl zum Broker des Jahres 2021 beginnt am 01. März 2021 und endet am 30. März 2021.