Trading & Brokerage

Auf den Finanzseiten der Ernsting.com Publications GmbH finden Anleger und Investoren aktuelle Trading News, unabhängige Vergleiche, Ordergebührenrechner, Trading Webinare, spannende Interviews sowie umfassendes Finanzwissen über alle Anlageklassen von Aktien über ETFs, Optionen bis hin zu Zertifikaten.

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Broker-Test.de

Im April 2000 unter dem Namen Diskountbroker.de gelauncht und im Folgejahr unter Broker-Test.de relauncht ist das Finanzportal seit über 20 Jahren die führende deutsche Brokervergleichsseite. Mittlerweile stehen aber auch Themen wie ETFs, RoboAdvisor, Finanzwissen, Kapitalanlage, Gold, Bitcoin, Devisenhandel, Trading Webinare und Altersvorsorge immer stärker im Vordergrund.

Insider-Alarm.de

Insider Alarm ist das führende deutschsprachige Finanzportal zum Thema Director Dealings und Insider Trading. Primär geht es um Aktien aus DAX, MDAX und weiteren Indizes der Dax-Familie. Tagesaktuell werden die neuesten Insider Käufe und Insider Verkäufe angezeigt.

Brokerwahl.de

Seit über 20 Jahren stimmen Trader über die Leistungen der Broker ab und küren alljährlich den Broker des Jahres in verschiedenen Kategorien. Die Hauptkategorie ist dabei die Wahl zum "Online Broker des Jahres". Die nächste Wahl zum Broker des Jahres 2021 beginnt am 01. März 2021 und endet am 30. März 2021.

Kapitalanlagen-Test.de

Kapitalanlagen-Test.de ist die zentrale Anlaufstelle für aktuelle Marktanalysen, Investmentstrategien, Anlagemöglichkeiten und Portfoliooptimierungen mit täglichen Analysen zum Kapitalmarkt und spannenden Börsenthemen, Aktientipps und ausgewählten ETFs.

Interviews mit den führenden Köpfen der Börsenwelt

Eren Eraslan IG Markets

Eren Eraslan, Deutschlandchef IG Europe, über die Positionierung von IG im Brokerage-Markt, den Ausbau des Produktangebots sowie Weiterbildung für Trader.

Zum IG Europe Interview

Eren Eraslan

IG Europe

Captrader Christian Weiss 300x300

Christian Weiß, Geschäftsführer Captrader, über das erfolgreiche Rebranding, die Anbindung an TradingView, Firmendepots bei Captrader und den US-Handel.

Zum Captrader Interview

Christian Weiß

Captrader

Frank Niehage

Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG, über die Entwicklung von flatex und die Zusammenarbeit mit Morgan Stanley bei Produkten unter der Marke "flatex select".

Zum flatexDEGIRO Interview

Frank Niehage

flatexDEGIRO

Rainer Hohenberger 250

Rainer Hohenberger, Head of B2C bei der Consorsbank, über das neue Young Trader Zero Angebot und wachsendes Interesse jüngerer Menschen am Aktienhandel.

Zum Consorsbank Interview

Rainer Hohenberger

Consorsbank

Lars Reiner Ginmon

Lars Reiner, Geschäftsführer Ginmon, über Trend Investments, Anlagekonzepte und wie sich Value Aktien im Vergleich zu Growth Aktien schlagen.

Zum Ginmon Interview

Lars Reiner

Ginmon

Elena Christodoulou Markets Com

Elena Christodoulou, Regional Manager DACH markets.com, über die hauseigene marketsx Handelsplattform sowie die Auswirkungen der Inflation auf die Märkte.

Zum Markets.com Interview

Elena Christodoulou

markets.com

GratisBroker Malte Rubruck

Malte Rubruck, CEO Finanzen.net Zero, über den Anspruch ein LeanBroker zu sein, die finanzen.net Übernahme und die Positionierung im deutschen Brokeragemarkt.

Zum Finanzen.net Zero Interview

Malte Rubruck

Finanzen.net Zero

Alex Pusco Activtrades

Alex Pusco, Gründer & CEO ActivTrades, über das rasante Wachstum des Brokers, die Leistungen als CFD & Forex Broker und den zukünftigen Zielen des Unternehmens.

Zum ActivTrades Interview

Alex Pusco

ActivTrades

Jacob Hetzel 300

Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital, über den Trading Boom, kostengünstigen Börsenhandel, ETFs und Sparpläne.

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Jacob Hetzel

Scalable Capital

Oliver Thierolf 250

Oliver Thierolf, Leiter Privatkunden­geschäft bei NIBC Direct, über den Launch der neuen Website, Vorteile von gebündeltem Banking & Brokerage und Aktionen.

Zum NIBC Direct Interview

Oliver Thierolf

NIBC Direct

Jens Chrzanowski XTB Germany

Jens Chrzanowski, Director XTB Germany, über Aktienhandel ohne Ordergebühren, CFDs und die hauseigene Handelsplattform xStation.

Zum XTB Interview

Jens Chrzanowski

XTB

Karl Matthäus Schmidt Quirin 2

Karl-Matthäus Schmidt, Gründer quirion, & Martin Daut, Vorstandsvorsitzender quirion, über Geldanlage und die Unterschiede zwischen Quirion und Quirin Privatbank.

Zum quirion Interview

K.M. Schmidt

quirion

Macus Brinker 250

Marcus Brinker, Mitglied des Vorstandes der S Broker AG & Co. KG, über die wichtigsten Meilensteine in 20 Jahren S Broker, den Brokerage-Markt und NeoBroker.

Zum S Broker Interview

Marcus Brinker

S Broker

Michael Busshaus 250

Michael Bußhaus, Geschäftsführer von justTRADE, über den Handel mit nativen Kryptowährungen und den weiteren Ausbau der Produktpalette.

Zum justTRADE Interview

Michael Bußhaus

justTRADE

Marc Kiewitz Whs

Marc Kiewitz, Sales Marketing Deutschland bei WH SelfInvest, über neue Orderarten, Trading-Strategien und die NanoTrader Handelsplattform.

Zum WH SelfInvest Interview

Marc Kiewitz

WH SelfInvest

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Media

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Entscheider
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92 Prozent unserer Leser sind in finanziellen Fragen Alleinentscheider oder Hauptentscheider im Haushalt

Geschlechterverteilung
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86 Prozent unserer Leser sind männlich. Aber die Frauen holen auf (früher unter 10%) und sind bereits bei 14 Prozent

Aktien
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89 Prozent unserer Leser haben vor allem Interesse an Aktien; danach folgen ETFs, Fonds & Sparpläne

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Am Besten funktionieren Marken in einem vertrauenswürdigen Umfeld mit anderen bekannten Marken. Sobald Ihre Marke in einem vertrauenswürdigen Finanzportal wie Broker-Test.de erscheint, nimmt die Aufmerksamkeit der Leser zu. Diese Aufmerksamkeit können Marken durch zielgruppenorientierte Inhalte steigern.


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Über 3 Millionen Trader besuchen jährlich unsere Finanzseiten zu Themen wie Daytrading, Brokerage, Digitale Vermögensverwaltung, Altersvorsorge, Finanzwissen, ETFs, Zinsen, Kredite, Kapitalanlage, Insiderhandel, Steuern, Immobilien, Optionen und Futures.

 

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News

Brokerwahl 2026 – das sind die Sieger der Wahl zum Broker des Jahres 2026!

Bereits im 26. Jahr haben Trader, Anleger und Investoren auf www.brokerwahl.de für ihren Broker des Jahres abgestimmt. Vom 1. bis 31. März 2026 gaben über 52.000 Teilnehmer ihre Stimme ab – in fünf Kategorien, die den deutschen Brokeragemarkt in seiner ganzen Breite abbilden: Online Broker des Jahres Daytrade Broker des Jahres ETF & Fonds Broker […]

Brokerwahl 2026 gestartet: Deutschlands größte Broker-Abstimmung sucht zum 26. Mal den Broker des Jahres

Die Brokerwahl 2026 ist eröffnet: Noch bis zum 31. März 2026 können Trader, Anleger und Investoren auf www.brokerwahl.de ihren Lieblingsbroker wählen und damit den „Broker des Jahres 2026″ küren. Es ist bereits die 26. Ausgabe der traditionsreichen Wahl, die der Finanzverlag Ernsting.com Publications GmbH seit dem Jahr 2001 jährlich durchführt – und die sich als […]

Buchtipp: „Der einfache Weg zur erfolgreichen Kapitalanlage“ von David Ernsting – ein strukturierter Einstieg in die Geldanlage und Altersvorsorge für Menschen mit wenig Zeit

Erfolgreichen Berufstätigen fehlt es häufig an Zeit, Finanzwissen und einem langfristigem Plan, um ihre Ersparnisse gewinnbringend anzulegen. David Ernsting, Finanzexperte mit über 30 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten und Herausgeber von Broker-Test.de, hat mit „Der einfache Weg zur erfolgreichen Kapitalanlage: Wie Sie mit einer individuellen Investmentstrategie Ihre Rendite erhöhen, Kosten sparen und Vermögen aufbauen“ einen […]

Brokerwahl 2025 – das sind die Sieger der Wahl zum Broker des Jahres 2025!

Die Brokerwahl 2025 war ein besonderes Jubiläum: Zum 25. Mal seit 2001 konnten Trader, Anleger und Investoren über ihren Broker des Jahres abstimmen. Vom 1. bis 31. März 2025 gaben über 87.000 Teilnehmer auf www.brokerwahl.de ihre Stimme ab. In diesen sechs Kategorien standen zahlreiche etablierte Anbieter und aufstrebende Broker zur Wahl: Online Broker des Jahres […]

Brokerwahl 2025 gestartet – wer wird der Sieger?

Die Brokerwahl 2025 ist offiziell gestartet! Bereits seit 25 Jahren gilt sie in der deutschen Brokeragebranche als die wichtigste und größte Online-Abstimmung über die Kundenzufriedenheit bei Brokern. Noch bis zum 31. März 2025 haben Trader, Anleger und Investoren die Möglichkeit, in diesen sechs Kategorien über die besten Broker des Jahres 2025 abzustimmen: 📌 Online Broker […]

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